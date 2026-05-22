Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei in Neustadt zunächst der Diebstahl eines auffälligen roten Pedelecs in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Im Zuge der Fahndung sichtete eine Funkstreife einen der Polizei durch vorherige Einsätze bereits bekannten Mann auf dem roten Pedelec. Der Tatverdächtige versuchte laut Polizei noch zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige noch am Abend beim Amtsgericht vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.