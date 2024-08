In Mannheim wird seit Donnerstag vergangener Woche eine 27 Jahre alte Frau vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist die Gesuchte zuletzt am 15.8. gegen 19.10 Uhr in der Collinistraße in der Mannheimer Oststadt gesehen worden. Orte, an denen die Gesuchte sich aufhalten könnte, befinden sich im Mannheimer Stadtgebiet und insbesondere in der Neckarau und im Waldpark.

Die Gesuchte wird so beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, lange dunkle Haare, auffällige Narben an den Armen. Bekleidet sein soll sie mit einer kurzen dunklen Leggings und einem schwarzen Top. Außerdem soll sie eine rote Stofftasche dabeihaben. Bilder der Frau hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Wer etwas über den Aufenthaltsort der Gesuchten sagen kann, wird gebeten, die Mannheimer Polizei unter Telefon 0621/174-4444.