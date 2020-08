Mit einem Bierglas in der Hand wollte ein 26-Jähriger am Sonntagvormittag in eine Mainzer Kirche. Die Polizei berichtet: Ein vor dem Gotteshaus sitzender 53-Jähriger habe versucht, mit „höflicher Ansprache“ den jungen Mann zu stoppen – und prompt bekam er von ihm zwei Faustschläge ins Gesicht. Beamte brachten den 26-Jährigen daraufhin in eine Gewahrsamszelle.