Ein 26-Jähriger ist am Montagabend in Oggersheim bewusstlos geschlagen und auf der Straße liegen gelassen worden. Laut Polizeibericht hatten Zeugen den Bewusstlosen gegen 20.45 Uhr an der Kreuzung Dürkheimer Straße/Altstadtplatz entdeckt und den Notruf gewählt. Die Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann mit einem Rollerfahrer gesprochen hatte. Dieser habe ihn plötzlich geschlagen und mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Dann sei der Rollerfahrer geflüchtet. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Wer Angaben zu dem Mann mit dem roten Roller machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621/963-2222 zu melden.