Am frühen Dienstagmorgen ist die Polizei in Karlsruhe darüber informiert worden, dass ein Mann mit einer Schusswaffe um einen Brunnen in der südlichen Nottinghamanlage tanzt. Laut Polizei konnte der 26-Jährige liegend angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Unweit von dem Mann fanden die Beamten eine mit Stahlkugeln geladene Luftdruckpistole. Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie eine geringe Menge Rauschgift und Aufbruchswerkzeug in seinem Rucksack. Der Mann wurde zur Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.