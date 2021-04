Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B47 im Kreis Bergstraße in Südhessen tödlich verletzt worden. Sein Wagen war zwischen Bürstadt-Ost und Bürstädter Kreisel von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten nicht ausschließen, dass sich noch weitere Personen im Wagen befanden hatten, die den Unfallort danach verließen. Die Feuerwehr und ein Hubschrauber kamen beim Absuchen der Umgebung zum Einsatz. Die Unfallstelle war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.