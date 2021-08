Ein 26-Jähriger hat am Samstagabend in der Saarbrücker Innenstadt einem 18-Jährigen mit einem Messer mehrere Verletzungen zugefügt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 18-Jährige lief gerade an einer Haltestelle an der Johanneskirche vorbei, als er sah, dass der 26-Jährige wartende Personen an der Haltestelle beschimpfte. Der 18-Jährige wollte dem aufgebrachten Mann aus dem Weg gehen, doch der verfolgte ihn und stach mit einem Messer zu. Der Junge erlitt Schnitt- und Stichverletzungen an Hals und Brust. Laut der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Der Täter konnte noch am Tatort festgenommen werden und sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft.