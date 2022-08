Ein 26-Jähriger soll im nordrhein-westfälischen Greven seine ein Jahr jüngere Nachbarin getötet und deren Leiche in einem Gebüsch abgelegt haben. Nach Polizeiangaben vom Dienstag verstrickte sich der Mann bei Vernehmungen in Widersprüche und gestand die Tat. Er nannte dabei auch den Ort, an dem er die Leiche der seit Sonntag vermissten Frau versteckt hatte.

Einsatzkräfte fanden die tote 25-Jährige am Dienstagmorgen an dem genannten Ort in der Gemeinde Saerbeck, etwa zehn Kilometer vom Wohnort der Vermissten und des Verdächtigen entfernt. Nach ersten Erkenntnissen soll die junge Frau „Beziehungsabsichten“ ihres Nachbarn abgelehnt haben, wie die Ermittler in Münster weiter mitteilten. Der 26-Jährige wurde festgenommen, die Ermittlungen in dem Fall dauerten weiter an.