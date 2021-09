Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein 26-Jähriger am Freitagabend gegen 20.30 Uhr im Triftweg Opfer eines Messerangriffs. Der Mann erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte laut Polizei unerkannt flüchten. Er war bekleidet mit einer Jeans, schwarzen Schuhen, schwarzer Oberbekleidung mit tief heruntergezogener Kapuze.

Die genauen Hintergründe des Angriffs sind derzeit unklar. Weitere Angaben wollte die Polizei zu dem Vorfall nicht machen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.