Unfreiwillig früh endete laut Polizei am Freitagabend die Autofahrt eines 26-Jährigen auf der B9 in Richtung Speyer. Ein aus südlicher Richtung kommender Verkehrsteilnehmer informierte gegen 18.30 Uhr die Beamten, dass er hinter einem anderen Auto hergefahren sei, das grundlos immer langsamer wurde und am Ende kurz vor der Ausfahrt Römerberg auf der rechten Fahrspur stehen blieb. Nach Absicherung der Gefahrenstelle sei er an den Pkw herangetreten und habe bemerkt, dass der Fahrer bewusstlos war. Der Bericht: „Mit weiteren Helfern gelang es, den Pkw auf den Standstreifen zu schieben, die Fahrzeugscheibe einzuschlagen und den Fahrer durch Wachrütteln wieder zu Bewusstsein zu bringen. Der Fahrer wirkte sehr verwirrt und lallte.“ Der Mann sei fälschlicherweise der Auffassung gewesen, sich auf dem Kaufland-Parkplatz in Speyer zu befinden. Zur Abklärung seines Gesundheitszustandes sei er in ein Speyerer Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe eine Blutprobe abgeben müssen, da die Polizei Medikamenten- oder Drogeneinfluss nicht ausschließt. Sie geht von einem Strafverfahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt aus.