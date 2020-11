Im Krankenhaus endete für eine Autofahrerin am Montagnachmittag um 16.30 Uhr das Überholmanöver eines noch unbekannten SUV-Fahrers. Dieser hatte die Frau laut Polizei kurz vor der Ausfahrt Winnweiler (Donnersbergkreis) überholt und dabei den Wagen der 26-Jährigen touchiert. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und fuhr gegen ein Hinweisschild. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die unter der Nummer 0631-35340 Hinweise zu dem schwarzen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Am Auto der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.