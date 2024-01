Mehr als 2500 Menschen haben am Samstag auf dem Rathausplatz in Frankenthal ein Zeichen gegen Hass und Hetze und für die Demokratie gesetzt. Aufgerufen hatte das Frankenthaler Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Tenor der Wortbeiträge von Vertretern aus Politik, Kirche und Flüchtlingshelfern: Die Veranstaltung könne nur ein Anfang sein. Um die Demokratie zu schützen, brauche es auch im Alltag das Engagement jeden Einzeln. Rechtsradikale Parolen und Pöbeleien dürften in den Familien, am Arbeitsplatz und in Vereinen nicht unwidersprochen bleiben.