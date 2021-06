Die Nacht auf Samstag endete für einen 25-Jährigen in Landau in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Zuvor hatte der Mann laut Polizei in der Königstraße randaliert und dabei unter anderem mit einem Messer ein Fahrzeug beschädigt. Zudem hatte er eine zerbrochene Weinflasche auf einen anderen Mann geworfen und diesen beleidigt. Dieser blieb unverletzt. Nachdem der Angreifer vor Eintreffen der Polizei zunächst geflüchtet war, erhielten die Beamten kurz darauf die Nachricht über einen aggressiven Mann in der Notaufnahmen eines Krankenhauses. Dort stellten die Beamten fest, dass es sich um den Gesuchten handelte, der sich bei seiner Randale selbst in die Hand geschnitten hatte. Nach seiner Behandlung durch einen Arzt wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen. Zudem wird gegen ihn wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.