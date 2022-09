Ein 25-jähriger Mann, der am Rande einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster niedergeschlagen worden ist, ist tot. Er erlag am Freitagmorgen seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zeugen zufolge soll der unbekannte Angreifer bei der Versammlung mehrere Frauen mit den Worten „Lesbische Hure“ und „Verpisst euch“ beschimpft haben und drohend auf sie zugegangen sein. Laut Polizei hat der 25-Jährige diese Situation mitbekommen und den Störer gebeten, die Beleidigungen zu unterlassen. Unvermittelt habe der Unbekannte ihm daraufhin brutal ins Gesicht geschlagen. Der Helfer habe das Gleichgewicht verloren, bevor ihn ein weiterer Faustschlag im Gesicht traf. Dann habe der 25-Jährige das Bewusstsein verloren und sei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen.

Mit einem Begleiter sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet. Die Polizei sucht weitere Zeugen.