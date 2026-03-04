Am Montagnachmittag drangen drei unbekannte männliche Täter in eine Wohnung in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt ein. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchwühlten sie laut Polizei sämtliche Räume. Währenddessen kehrte gegen 17.50 Uhr der 25-jährige Bewohner nach Hause zurück und überraschte die Täter. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Bewohner leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten anschließend aus der Wohnung und verloren dabei Diebesbeute. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften konnten die Täter entkommen.

Diese werden wie folgt beschrieben: Alle waren etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und männlich. Einer war 20 bis 25 Jahre alt, hatte blonde Haare und trug ein rotes Shirt. Die beiden anderen Täter waren jeweils 25 bis 30 Jahre alt, hatten dunkle Haare und trugen dunkle Joggingkleidung. Einer von ihnen hatte einen Ein-Tage-Bart, der andere einen Sechs-Tage-Bart.

Die Polizei fragt nun, wer am Tattag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oggersheimer Straße in Mutterstadt beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der Täter geben kann. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail: KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.