Durch Messerstiche und Schläge ist ein 25-jähriger Kirchheimbolander am Sonntag kurz vor Mitternacht auf dem Eisenberger Marktplatz verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern teilte nach RHEINPFALZ-Anfragen erst am Donnerstag mit, dass der Fußgänger von einer Männergruppe angegriffen worden sei, die mit mehreren Fahrzeugen angefahren kam und dem 25-Jährigen Stichverletzungen und Blutergüsse zufügte. Aus der Gruppe heraus sollen zudem Schüsse in die Luft abgegeben worden sein. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Täter bereits verschwunden, das Opfer lag am Boden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, aus dem es inzwischen aber wieder entlassen werden konnte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Tatverdächtige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Das Motiv für den Angriff ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar.