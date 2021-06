Eine 25-jährige Frau ist am Samstagvormittag in Ludwigshafen aus einem Hotelfenster gestürzt und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Die Frau hatte sich den Polizeiangaben zufolge in ihrem Hotelzimmer im ersten Stock auf das Fensterbrett gesetzt und das Gleichgewicht verloren. Sie stürzte rücklings fünf Meter tief auf den Bürgersteig. Aufgrund ihres kritischen Zustandes musste die 25-Jährige nach Eintreffen der Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.