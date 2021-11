Maike Kohl-Richter, die Witwe von Altbundeskanzler Helmut Kohl, hat für den von ihr ins Leben gerufenen Verein „Helmut-Kohl-Stiftung e.V.“ eine Zuwendungszusage von 25.000 Euro hinterlegt. Das geht aus Unterlagen des Vereinsregisters am Amtsgericht in Ludwigshafen hervor, welche die RHEINPFALZ eingesehen hat. Kohl-Richter gründete demnach am 29. Juni mit sechs weiteren Gründungsmitgliedern eine Stiftung, die als Kohl-Richters Antwort auf die „Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung“ des Bundes zu sehen ist. Die Alleinerbin des Kanzlers der Deutschen Einheit hat angekündigt, gegen die per Gesetz vom Bundestag begründete Stiftung mit Sitz in Berlin zu klagen. Dieser stehen zunächst rund drei Millionen Euro zur Verfügung. Den Unterlagen zum Ludwigshafener Verein „Helmut-Kohl-Stiftung e.V.“ geht es den Gründern um Kohl-Richter darum, sich Kohl „behutsam, mit der gebotenen Demut und Distanz“ zu nähern. Es solle vermieden werden, „ihm zu nahe zu treten und über ihn für fremde – persönliche oder politische – Zielsetzungen zu verfügen“.

Zum Thema: „Ein Verein, der Helmut Kohls Geist atmet“