Die 24:31 (14:16)-Niederlage der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga beim HBW Balingen-Weilstetten ist zu hoch ausgefallen. 45 Minuten lang machte die Mannschaft von Trainer Michael Haaß ein ordentliches Spiel. Dann strauchelten die ersatzgeschwächten Ludwigshafener auch durch ihre vielen technischen Fehler. Erfolgreichste Torschützen der Eulen waren Marc Robin Eisel und Tim Schaller mit jeweils vier Treffern.