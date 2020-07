In der Karlsruher Nordstadt ist am Dienstagabend ein 24 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf starb. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Was genau gegen 22.50 Uhr im Bereich eines Supermarkts in der Knielinger Allee passiert ist, ist noch unklar; ebenso, ob es einen oder mehrere Täter gibt. Zeugen hätten einen Streit wahrgenommen, und kurz darauf sei das Opfer auf dem Boden liegend und mit blutenden Verletzungen am Oberkörper gefunden worden. Auch Rettungskräfte und ein Notarzt konnten ihm nicht mehr helfen, er sei gegen Mitternacht gestorben, so die Polizei.

Nach den Tätern wurde auch mithilfe eines Hubschraubers gesucht, allerdings erfolglos. Gegen 23.10 Uhr sei in der Moltke- beziehungsweise Seldeneckstraße eine männliche Person vor der Polizei geflüchtet, die kurz darauf noch einmal in der Blücherstraße gesehen wurde. Dem Unbekannten gelang aber die Flucht. Er habe eine schwarze Jacke mit einem weißen Emblem auf dem Rücken getragen. Die Polizei sucht Zeugen: Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0721/666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Das Opfer, das in Karlsruhe lebte, habe „Bezüge zum Drogenmilieu“ gehabt. Hintergründe und Motiv der Tat sind derzeit unklar, eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat eine 30-köpfige Sonderkommission gebildet.