Die Polizei sucht aktuell nach einer 24 Jahre alten Frau aus Frankenstein. Alina Köhler habe am Dienstag, dem 25. August um 13.30 Uhr ihre Wohnung verlassen und sei seitdem verschwunden. Die Gesuchte befindet sich nach Angaben der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb eine Gefahr für Leib und Leben nicht ausgeschlossen werde. Im persönlichen Umfeld und an ihren bekannten Anlaufstellen sei die Vermisste nicht zu finden gewesen.

Wer einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2620 zu wenden.