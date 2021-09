Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr haben Spaziergänger mehrere Kleidungsstücke sowie Handys am Rheinufer an der „Natorampe“ im Stadtteil Rheindürkheim entdeckt und gemeldet. Diese hätten bereits am Vormittag gegen 9 Uhr dort gelegen.

Laut Polizei gehören die aufgefundenen Gegenstände zu einem 24-jährigen Mann, doch von ihm fehlt bisland jede Spur. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der junge Mann dort im Rhein schwimmen war, von der Strömung erfasst wurde und verunglückt ist. Die Suche nach der vermissten Person läuft aktuell aus der Luft, zu Wasser und von Land.

Die Polizei Worms bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 06241-8520.