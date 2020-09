Weil er falsch abgebogen ist, ist ein 24-Jähriger am späten Dienstagabend in Oggersheim im Gleisbett gelandet. Laut Polizei war der junge Mann um 23.30 Uhr in der Mannheimer Straße unterwegs. Er wollte links abbiegen und fuhr aus Versehen auf die Straßenbahnschienen. Dort blieb das Fahrzeug stecken. Ein Abschleppwagen musste das Auto aus dem Gleisbett ziehen. Schaden entstand bei dem Unfall nicht.