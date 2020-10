Mit einer unechten Maschinenpistole in der Hand hat ein Mann in Mörfelden-Walldorf am Dienstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 24-Jährige sei festgenommen worden und habe wegen seines aggressiven Verhaltens die Nacht in einer Zelle verbracht, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit.

Mehrere Zeugen hatten gesehen, wie der Darmstädter am Bahnhof von Walldorf mit dem Gegenstand hantierte, und gegen 19 Uhr den Notruf alarmiert. Umgehend wurde eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. In der Farmstraße konnte die Polizeistreife einen 24 Jahre alten Mann festnehmen und bei ihm eine Nachbildung einer Maschinenpistole sicherstellen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben der nachgebildeten Maschinenpistole auch mehrere Ecstasy-Pillen.