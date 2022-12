[Aktualisiert 10.22 Uhr] Ein 24-jähriger Mann hat am späten Sonntagabend mehrere Menschen in Ludwigshafen mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 23.20 Uhr vor der Kirche in der Bismarckstraße zunächst einem 31-Jährigen eine Schusswaffe an Kopf und Brust gehalten und seinen Gegenüber mehrfach gefragt, ob er abdrücken solle. Laut Polizeibericht zeigte er die Waffe anschließend noch weiteren Personen und lud sie mehrfach vor ihnen durch. Der 24-Jährige konnte von der Polizei wenig später in einer Wohnung in der Ludwigstraße widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine schwarze Schreckschusswaffe. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,97 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 24-Jährige laut Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt. Der 31-Jährige, den der Mann mit der Waffe bedroht hatte, erlitt den Angaben zufolge einen Schock und musste psychisch betreut werden.

Hinweis



In einer ersten Fassung des Artikels waren die Altersangaben der beiden Männer vertauscht. Die Polizei hat diese Angaben nachträglich korrigiert.