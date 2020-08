[Aktualisiert 20.10 Uhr] Am Donnerstag war eine 24-jährige Frau aus Saarbrücken vermisst worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ist sie nach einer Suchaktion wohlbehalten in Saarbrücken aufgegriffen worden. Demnach haben Hinweise aus der Bevölkerung zum Auffinden der jungen Frau geführt.