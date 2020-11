Die Polizei sucht weiterhin nach einer vermissten Frau aus Frankenstein. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen (wir meldeten die Suche am 1. September) fehlt von der 24-Jährigen immer noch jede Spur. Die Ermittler bitten deshalb nach wie vor um Hinweise, wo die Gesuchte gesehen wurde oder sich aufhalten könnte. Weitere Fotos der Frau sind auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz im Internet veröffentlicht.

Die Polizei rekonstruiert den Fall folgendermaßen: Am 25. August 2020, einem Dienstag, verließ die 24-jährige Alina K. ihr Zuhause gegen 13.30 Uhr. Wohin sie danach ging, ist weiterhin unklar.

Fest steht nur, dass die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau mit den schulterlangen blonden Haaren, zu diesem Zeitpunkt eine schwarze Hose und ein schwarz-weiß gestreiftes Shirt trug. Außerdem dürfte sie eine hellgraue Jacke der Marke „Jack Wolfskin“ sowie einen Rucksack bei sich gehabt haben.

Hinweise haben bisher keine konkrete Spur ergeben

Nach der Veröffentlichung der Vermisstenmeldung gingen zwar bei der Polizei einige wenige vage Hinweise ein, wo sich die Vermisste aufhalten könnte, allerdings ergab keiner davon eine konkrete Spur.

Die Suche nach der jungen Frau wurde bis ins baden-württembergische Ettlingen sowie in den Raum Hanau in Hessen ausgedehnt, weil es dort bekannte Anlaufstellen der 24-Jährigen gab. Aber auch hier konnte die Gesuchte nicht ausfindig gemacht werden.

Zeugen, die wissen, wo Alina K. sich aktuell aufhält, oder sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, oder ihr unterwegs begegnet sind, werden gebeten, sich mit der Kripo in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369-2620 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt natürlich auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.