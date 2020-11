Der Montag, 2. November, hat seinen Platz in der Pfälzer Klimageschichte sicher: Er war der wärmste Novembertag seit Beginn der Wetteraufzeichnung in der Region Kurpfalz im Jahre 1782. Nach Angaben von Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer war Bad Dürkheim mit 24 Grad der Spitzenreiter nicht nur in der Pfalz, sondern in ganz Deutschland. Knapp gefolgt von Maikammer (Südliche Weinstraße) mit 23,3 Grad. Der bisherige Temperaturrekord in der Pfalz lag bei 22,6 Grad am 1. November 1968 in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis). Am 07. November 2015 wurden in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) am Rhein 21,5 Grad registriert.

In Kaiserslautern wurden 21,7 Grad gemessen

Auch in der Westpfalz war es am Montag für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Sowohl in Ramstein (Kreis Kaiserslautern) als auch in Kaiserslautern wurden laut Müller 21,7 Grad erreicht. Selbst in den Gipfellagen des Pfälzerwaldes registrierte die Wetterstation auf dem Kalmit-Turm noch 19,4 Grad, was für den Monat November ebenfalls einen neuen Rekord darstellt. Die Fernsicht betrug dabei rund 100 Kilometer.