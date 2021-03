Im Landkreis Bad Dürkheim sind weitere 16 Menschen an Covid-19 erkrankt, in der Stadt Neustadt sieben. Unter den Infizierten sind drei Personen, bei denen die britische Virusvariante nachgewiesen wurde. Das teilt das Gesundheitsamt DÜW mit. Damit sind der Behörde Stand Dienstag 193 aktive Infektionen im Kreis und 48 in Neustadt bekannt. Gemeldet wird auch ein weiterer Todesfall, der in Zusammenhang mit Corona steht. Gestorben ist eine über 70-jährige Person aus Neustadt. Seit Ausbruch der Pandemie sind 139 Menschen aus dem Landkreis DÜW und 34 Neustadter an oder mit Corona gestorben.

In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind neun weitere Menschen an Covid-19 erkrankt. Das meldet das Gesundheitsamt in Landau.