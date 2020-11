Am frühen Samstagmorgen hat ein 23-Jähriger ein Auto in Brand gesetzt. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge kurz nach 1 Uhr, wie ein junger Mann an einem in der Werftstraße geparkten BMW eine Scheibe einschlug und dann flüchtete. Das Auto fing kurz darauf Feuer, die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen. Entstandener Sachschaden: circa 25.000 Euro. Der alkoholisierte 23-Jährige, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf, konnte von der Polizei aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Dass er den geparkten BMW angezündet hat, habe er eingeräumt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille, wie die Polizei mitteilt.