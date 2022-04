Ein 23 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Samstag bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in den Mannheimer U-Quadraten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Demnach gab es in der Gaststätte gegen 2.40 Uhr einen handgreiflich ausgetragenen Streit zwischen mehreren Personen. Die Gruppe um den mutmaßlichen Täter sei in Richtung Kurpfalzkreisel geflüchtet. Die Polizei habe mit zwölf Streifen nach der Gruppe gefahndet, allerdings erfolglos.

Das Opfer sei notoperiert worden und befinde sich auf der Intensivstation, so die Polizei.

Nun werden Zeugen gesucht. Bei der Aufklärung der Tat könnten auch Fotos oder Videos helfen, die von der Auseinandersetzung, der Tat selbst und/oder dem Täter und den Beteiligten gemacht wurden, so die Polizei. Wer einen Hinweis liefern kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 an die Polizei zu wenden.