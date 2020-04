Ein 23-jähriger Motorrad-Fahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der L546 zwischen Altlußheim und Neulußheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr kurz nach 17.30 Uhr eine 40-Jährige Opel-Fahrerin vom Parkplatz der Sportanlage nach links auf die L546 ein und übersah dabei den aus Richtung Neulußheim kommenden Suzuki-Fahrer. Dieser krachte daraufhin frontal in die linke Fahrzeugseite des Opels und stürzte. Laut Polizei zog sich der 23-Jährige dabei schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er sei mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen worden. Die 40-jährige Verursacherin kam nach Polizeiangaben ebenfalls in ein Krankenhaus. Sie erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden. Sie wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme bis 19.30 Uhr war die Fahrbahn voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.