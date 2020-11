Ein 23-jähriger Autofahrer hat sich am Samstagmorgen auf der L 546 zwischen Kapsweyer und Steinfeld (Kreis Südliche Weinstraße) mit seinem Auto überschlagen. Der junge Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Laut Polizei wurde er nicht lebensgefährlich verletzt, wurde aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ursache für den Unfall, an dem kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, war laut Polizei vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen, es entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die L 546 kurzfristig voll gesperrt werden.