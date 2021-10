Ein eskalierter Beziehungsstreit hat die Polizei am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in die Heinrich-Heine-Straße in Ludwigshafen gerufen. Ein 21-Jähriger hatte seine 23-jährige Partnerin nach Angaben der Polizei mehrmals ins Gesicht geschlafen. Außerdem habe er ihre Mobiltelefone entwendet und diverse Einrichtungsgegenstände zerstört.

Die 23-Jährige erlitt Prellungen und Hämatome im Gesicht, sodass sie vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Um weitere Angriffe durch den Partner zu verhindern, wurde der 21-Jährige von der Polizei der Wohnung verwiesen; ihm ist die Kontaktaufnahme zur 23-Jährigen für die nächsten Tage untersagt. Außerdem wurden diverse Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Zur weiteren Beratung und Betreuung der Frau wurde die Interventionsstelle Ludwigshafen informiert.

Die Polizei weist darauf hin, dass es in den Dienststellen entsprechend geschulte Personen gibt, sodass Opfer häuslicher Gewalt jederzeit Kontakt zur Polizei aufnehmen können.