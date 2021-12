Die Polizei hat einen 22-Jährigen verhaftet, der in der Nacht auf den 30. Oktober einen Gleichaltrigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sollen sich die beiden Männer zu einer Aussprache im Quadrat A 5 getroffen haben. Als sie sich nach einem Gespräch trennten, soll der Verdächtige völlig überraschend von hinten mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Dieses brach nach dem Angriff zusammen. Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Das Opfer erlitt laut den Behörden lebensgefährliche Verletzungen am Oberkörper und musste noch in der Nacht operiert werden. Der junge Mann soll mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr schweben. Die Ermittler nahmen den Verdächtigen am 25. November in einem Hotel fest. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.