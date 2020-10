Ein 22-Jähriger hat am Samstagmorgen wahllos auf Autos im Parkhaus am Theaterplatz (Innenstadt) eingetreten. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 9 Uhr mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Täter und rief die Polizei. Diese konnte den 22-Jährigen aus Ludwigshafen vor Ort stellen. An mindestens vier Autos wurde teils erheblicher Schaden verursacht.