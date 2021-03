Am späten Samstagabend hat ein 22 Jahre alter Anwohner einen 76-jährigen Mann vorm Ertrinken im Niederwürzbacher Weiher (Saarpfalz-Kreis) gerettet. Laut Polizei lag der Senior mitsamt seines Elektromobils im Wasser. Anwohner hatten seine Hilferufe gehört. Der 22-Jährige sprang in den Weiher, weitere hinzueilende Jugendliche halfen, den Krankenfahrstuhl zu bergen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 76-Jährige dehydriert und deshalb so desorientiert gewesen sein, dass er sein Gefährt in den Weiher gesteuert hatte. Er wurde mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht.