Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall nahe Hagenbach in der Südpfalz ums Leben gekommen. Laut Polizeimitteilung war der Karlsruher auf der Umgehungsstraße von Hagenbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam und in ein entgegenkommendes Auto fuhr. Er sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben, schreibt die Polizei. Verletzt wurde auch der 30 Jahre alte Autofahrer aus Hagenbach; er musste ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro.