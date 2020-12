In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Landau zu einem Verkehrsunfall durch einen 22-Jährigen gekommen. Laut Polizei meldete der 22-Jährige um 2 Uhr zunächst, dass jemand Unbekanntes mit seinem Auto einen Unfall verursachte, während er mit seinem Freund spazieren war. Vor Ort konnten die Beamten das Fahrzeug mit ausgelösten Airbags sowie massiven Frontschäden feststellen. Zudem wurde in einer angrenzenden Straße eine beschädigte Hauswand festgestellt, deren Schäden sich mit denen am Pkw deckten. Bei dem Fahrzeughalter und dessen Begleiter konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte bei dem Halter einen Wert von 1,27 Promille und bei seinem 18-jährigen Freund einen Wert von 1,18 Promille hervor. Im Rahmen der weiteren Befragung kamen Zweifel an der Geschichte der beiden Männer auf. Es ergab sich der Verdacht, dass einer der Beiden als Unfallverursacher in Betracht kommen könnte. Als Folge wurden sie zur Dienststelle verbracht und jeweils eine Blutprobe entnommen. Nach Vorhalt der beweissichernden Maßnahmen räumte der 22-jährige Fahrzeughalter ein, dass er mit dem Pkw gefahren sei. Der 22-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße muss sich jetzt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Pkw wurde zum Zwecke der Spurensuche sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.