Ein 22-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen am Mannheimer Wasserturm mit einem Messer verletzt worden. Er musste nach notärztlicher Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Laut Polizei war der junge Mann mit einer Begleiterin am Wasserturm unterwegs, als sie auf eine mehrköpfige Gruppe trafen. Zunächst sei es zu Provokationen gekommen, dann zu Handgreiflichkeiten. Dabei wurde dem 22-Jährigen die Verletzung zugefügt. Als andere dem Paar zu Hilfe eilten, flüchteten die Angreifer. Die Fahndung verlief bis Samstagmittag ohne Ergebnis.