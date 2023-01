Drei Monate nach den tödlichen Messerattacken hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen das Spendenkonto geschlossen. Bis die Spenden übergeben werden können, dauert es aber noch.

Nach den tödlichen Messerattacken vom 18. Oktober in Oggersheim konnten rund 22.500 Euro an Spenden gesammelt werden. Das teilte die Stadt Ludwigshafen am Dienstag mit. Das Spendenkonto, das unmittelbar nach der Tat eröffnet wurde, sei nun geschlossen. Insgesamt habe die Stadtverwaltung rund 190 Einzahlungen registriert.

Wie und wann die Spendensumme an die Hinterbliebenen verteilt wird, darüber spreche der Bau- und Grunstücksausschuss am 30. Januar. Denn das Gremium muss der weiteren Verwendung der Spenden zustimmen, teilt die Stadt mit.

Auch drei Monate nach der Bluttat sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Wie bereits berichtet, schweigt der Täter weiter. Währenddessen sind weitere Einzelheiten zum Polizeieinsatz bekannt geworden.