Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Saarland ist am Dienstag binnen eines Tages um 22 auf 2167 gestiegen. 64 Menschen mit einer Covid-19-Infektion sind gestorben, das waren sieben mehr als am Montag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit Stand 18.00 Uhr mitteilte.

Von allen positiv bestätigten Fällen gelten dem Ministerium zufolge 781 Menschen als geheilt. 212 werden stationär im Krankenhaus behandelt – 60 davon intensivmedizinisch.

944 positiv bestätigte Fälle gibt es im Regionalverband Saarbrücken, 170 im Kreis Merzig-Wadern. 202 infizierte Menschen leben im Kreis Neunkirchen, 413 im Kreis Saarlouis, im Saarpfalz-Kreis sind es 286. Im Kreis St.Wendel gibt es 152 bestätigte Fälle.

