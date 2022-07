Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus und eine Freizeiteinrichtung in der Nähe von Odessa im Süden der Ukraine kamen mindestens 21 Menschen ums Leben. Dies teilte der Zivilschutz am Freitag mit. Mindestens 39 Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt. Der Militärverwaltung zufolge schlugen drei russische Raketen ein. Dabei seien ein Mehrfamilienhaus und ein Erholungszentrum getroffen worden. Die Bundesregierung verurteilte den Raketenangriff auf das Schärfste. „Dies führt uns erneut auf grausame Art und Weise vor, dass der russische Aggressor den Tod von Zivilisten bewusst in Kauf nimmt“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. „Das Vorgehen der russischen Seite, die hier erneut von Kollateralschäden spricht, ist menschenverachtend und zynisch.“ Moskau bestritt einen gezielten Angriff der russischen Armee auf Zivilisten in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte gingen bei ihren Einsätzen „nicht gegen zivile Ziele“ vor, versicherte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Erst am Montag waren bei einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk mindestens 18 Menschen getötet worden.

Die Lage in der Ukraine