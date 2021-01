Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März stehen insgesamt 21 Parteien zur Wahl. Dies teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Dienstag in Stuttgart mit. Neben den im Landtag vertretenen Parteien Grüne, CDU, SPD, AfD und FDP konnte nur noch die Linkspartei in allen 70 Wahlkreisen Kandidaten aufstellen. Das Einstimmenwahlrecht sieht vor, dass Parteien nur dort gewählt werden können, wo sie mit einem Kandidaten antreten. Erstmals treten in Baden-Württemberg Freie Wähler, die Klimaliste und eine neue Partei um den „Querdenken“-Aktivisten Bodo Schiffmann an.