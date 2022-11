Ein 22-Jähriger soll einen Freund in einer Wohnung in Saarbrücken mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 22-jährige Mann wurde festgenommen. Der Verdächtige soll am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt werden, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Polizei ermittle derzeit wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden Männer befreundet und verbrachten den Freitagabend zusammen. Der 22-Jährige soll den 21-Jährigen im Laufe der Nacht in dessen Wohnung im Stadtteil Malstatt verletzt haben. Die Gründe sind laut Polizei noch unklar. Eine mögliche Tatwaffe sei gefunden worden.