Gegen einen 21-Jährigen aus Mannheim-Neckarstadt mit österreichischer Staatsangehörigkeit wurde ein Haftbefehl erlassen: Er soll über das Internet Drogen bestellt und weiterverkauft haben. Der junge Mann soll Anfang des Jahres über das sogenannte Darknet 112 Gramm Marihuana sowie 200 Gramm Haschisch bei einem Lieferanten in Barcelona/Spanien bestellt zu haben, um dieses gewinnbringend weiterzuverkaufen. Die Sendung wurde jedoch bei der Einfuhr in die Bundesrepublik Deutschland Ende Februar 2020 durch den Zoll in einem Verteilzentrum sichergestellt.

Nach monatelangen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift wurde am Dienstag, 22. September, die Wohnung des Tatverdächtigen in Mannheim-Neckarstadt durchsucht.

Hierbei wurden rund 940 Gramm Marihuana, 80 Gramm Haschisch sowie 40 Gramm Amphetamin, eine schussbereite CO2-Pistole, ein Schlagring und ein Teleskopschlagstock sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde festgenommen und am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr und des dringenden Verdachts der Einfuhr und Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.