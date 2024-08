Einen Verkehrsrowdy, der durch die Stadt raste und dabei mehrmals andere gefährdete, hat die Polizei am Samstagabend in Mannheim angehalten. Der 21-Jährige war mit einem Mercedes unterwegs. Laut Polizei fuhr der Mann über den Parkring und die Jungbuschbrücke in die Helmholtzstraße (Neckarstadt West, beim Marchivum). Unterwegs habe er mehrmals mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit andere Autos überholt, mindestens einen anderen Fahrer durch dichtes Auffahren bedrängt und über eine Sperrfläche überholt und wäre fast mit einem weiteren Wagen kollidiert, den er überholen wollte, als dieser gerade die Fahrspur wechselte.

Als er von der Helmholtz- in die Bunsenstraße fuhr, habe er so stark beschleunigt, dass er nicht nur deutlich zu hören gewesen sei, sondern auch das Heck des Autos auszubrechen drohte, so die Polizei. Die Beamten wissen das, weil sie selbst Augen- und Ohrenzeugen wurden; am Archivplatz vor dem Marchivum konnten sie den Raser schließlich kontrollieren. Das Auto habe erhebliche Mängel aufgewiesen, so die Polizei; es wurde einkassiert, ebenso der Führerschein des 21-Jährigen. Er wird sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.