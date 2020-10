Erneut ist im Freizeitbad Miramar eine Frau sexuell belästigt worden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Demnach ist eine 21-jährige Frau am Samstagabend von einem 40-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Die Frau habe sich gegen 22 Uhr mit einer Freundin in einem Whirlpool aufgehalten, als sie bemerkte, dass der 40-Jährige sie unterhalb der Bikinihose unter Wasser am Gesäß berührte. Der Mann habe danach den Pool verlassen. Die Bademeister konnten den 40-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen ihn wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Immer wieder kommt es in dem Freizeitbad zu Vorfällen sexueller Belästigung, zuletzt im Juli.