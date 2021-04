Querende Eichhörnchen hat eine 21-jährige Autofahrerin aus Kaiserslautern zu einer Vollbremsung bewogen, teilt die Polizei mit. Weil die Nager am Mittwochvormittag die Stremannstraße überqueren wollte, musste die 21-Jährige, die aus dem Rauschenweg kam, plötzlich bremsen. Damit konnte der hinter ihr fahrende Mann nicht rechnen. Er krachte mit seinem Wagen in das Heck des Autos. Durch den auslösenden Airbag wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzt fünfstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.