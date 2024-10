Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der Nations League ungeschlagen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann siegte am Freitag 2:1 (2:0) in Bosnien und Herzegowina und verteidigte damit die Führung in der Gruppe 3.

Trotz klarer Überlegenheit mussten die Deutschen vor rund 13.000 Zuschauern in Zenica am Ende um den Dreier zittern, denn nach dem in dieser Phase überraschenden 1:2 von Edin Dzeko (70.) blieb es bis in die Schlussphase hinein spannend.

Bis zum Anschlusstreffer der Gastgeber hatte die deutsche Mannschaft alles im Griff. Mit einem Doppelpack brachte Deniz Undav die DFB-Elf 2:0 in Führung (30., 36.). Außerdem trafen Tim Kleindienst, erneut Undav und Serge Gnabry ins Tor, die Treffer fanden aber allesamt wegen einer Abseitsposition keine Anerkennung.

Am Montag steht für die Nagelsmann-Schützlinge bereits das nächste Spiel an. In München treffen die Deutschen dann auf die Niederlande. Mit einem Sieg im Duell der Erzrivalen wäre die Qualifikation für das Viertelfinale gesichert.